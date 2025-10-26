Heico Sportiv — головний тюнер Volvo, тепер модифікуватиме китайські електромобілі

Першими моделями, які взялися модернізувати тюнери, стали Lynk & Co 01 та Lynk & Co 02. Останній вийшов досить привабливим. Lynk & Co 02 — це компактний електричний кросовер, побудований на платформі SEA та технічно споріднений із Volvo EX30 і Zeekr X.

Як зазначає Carscoops, для нього підготували 21-дюймові легкосплавні диски Volution у трьох варіантах кольору та двох типах обробки, а також спортивні пружини, що занижують кліренс на 35 мм й роблять автомобіль візуально нижчим і динамічнішим.

Lynk & Co 02

Окрім цього, модель отримала аеродинамічний обвіс із новим спліттером, боковими порогами та подовжувачем заднього бампера — усі елементи виконані в тон кузова та гармонійно контрастують із чорними акцентами самого електромобіля.

Технічну частину Heico Sportiv поки не чіпала — електромотор продовжує видавати 268 к.с., забезпечуючи розгін до 100 км/год за 5,5 секунди та максимальну швидкість 180 км/год. Це означає, що тюнінг-пакет спрямований виключно на візуальне й кероване вдосконалення без втручання в силову установку. Ціни на оновлення вже визначені для європейського ринку.

Lynk & Co 01

Вартість 21-дюймових коліс залежить від оздоблення й варіюється від 2400 до 3560 євро за комплект, спортивні пружини коштують 390 євро, а проставки для розширення колії — 335 євро. Крім того, доступні фірмові велюрові килимки за 185 євро. Вартість аеродинамічного комплекту тюнери оголосять пізніше. Важливо, що всі ці оновлення офіційно продаються через дилерів Lynk & Co в Європі з повним збереженням гарантії виробника.

Публічний дебют модифікованого Lynk & Co 02 відбудеться 30 жовтня на автошоу Auto Zurich у Швейцарії. Там Heico Sportiv також покаже вдосконалені Volvo XC60 T8 та Polestar 4, а в майбутньому планує запропонувати додаткові аксесуари й для більшого кросовера Lynk & Co 08 PHEV.