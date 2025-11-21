На аукціон виставили легковик з двигуном від винищувача

Автомобілі з літаковими моторами ми звикли бачити хіба що у фільмах або музеях, але The Beast — реальний проєкт британського ентузіаста, який свого часу зумів перетворити ідею на робочу машину. І тепер єдиний уцілілий екземпляр шукає нового власника, пише Фокус.

Авто, яке побудували навколо мотора

The Beast створив британський конструктор Джон Додд. Він хотів зібрати машину з максимально великим двигуном і спочатку думав про танковий мотор. Але потім обрав ще цікавіший варіант — 27-літровий V12 Rolls-Royce Merlin від легендарного винищувача Supermarine Spitfire.

Точну потужність цього велетня визначити складно, але орієнтовні значення — 750–850 к.с. і понад 1000 Нм крутного моменту. Передавати всю цю силу на колеса довірили посиленій триступеневій коробці передач GM.

За словами самого Додда, під час випробувань на автобані в Німеччині The Beast розганявся до 294 км/год — результат, який досі вражає.

Довжелезний капот і сріблястий кузов

Цей автомобіль побудували на міцній сталевій рамі. Для нього створили власний склопластиковий кузов універсала з неймовірно довгим капотом, під яким і ховається Merlin.

Решітку радіатора позичили у Rolls-Royce, а інтер’єр оформили деревом і шкірою. Машина отримала незалежну підвіску та дискові гальма на всіх колесах — необхідність для такого монстра.

Не так давно автомобіль оновили: кузов обклеїли сріблястою плівкою, а салон відреставрували.

Лише два екземпляри, але вижив один

Усього було побудовано два The Beast. Один із них згорів у гаражі, тому сьогодні на ринку залишився тільки цей. Після смерті Джона Додда в 2023 році автомобіль викупив нинішній власник, який і виставив його на продаж.

Стартова оцінка аукціону — 75 000–100 000 фунтів стерлінгів, або приблизно 99 000–132 000 доларів. Для унікального автомобіля з мотором від легендарного Spitfire це зовсім не фантастична сума.