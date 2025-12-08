Rolls-Royce установит свои двигатели на танки Leopard 2

Правда, комплектация этими силовыми агрегатами будет идти на боевые машины как Германии, так и других европейских стран. По сообщению специализированного издания hartpunkt.de, моторами MB 873 Ka-501 MTU будут оснащены новые основные боевые танки Leopard 2 еще и Литвы, Швеции, Нидерландов и Чехии.

График поставок расписан на 2025 год. По словам генерального директора Rolls-Royce Power Systems AG Йорга Стратманна, это один из крупнейших заказов такого рода за последние десятилетия.

Что побудило к такой спешке

Изменение ландшафта угроз стало самой главной целью усиления практически всех европейских армий. Заказ танков нового поколения автоматически втянул в процесс немедленного производства десятки промышленных гигантов. Вынужден был набирать людей и расширять объемы производства из-за такого подряда и Rolls-Royce Power Systems.

"Недавно мы значительно расширили наши мощности по разработке и производству крайне необходимых силовых установок MTU для военных машин и будем продолжать их значительно расширять, чтобы внести свой вклад в улучшение безопасности в Европе и во всем мире", – сказал гендиректор Йорг Стратманн.

Вот так выглядит силовой агрегат MB 873 Ka-501 MTU к танкам Leopard 2. Фото: Rolls-Royce

Со взглядом в завтрашний день

Пока Rolls-Royce поставляет силовые установки серии 873 и необходимые запчасти к нему. В то же время инженеры работают над силовыми установками для бронированных наземных машин будущего и повышением производительность нынешних силовых установок, чтобы удовлетворить растущие потребности вооруженных сил в современных боевых машинах.

Компания Rolls-Royce объявила о значительном расширении своего существующего портфолио систем привода для военной наземной техники. Это включает расширение успешной и проверенной серии MTU 199 новыми вариантами с двенадцатью цилиндрами и мощностью более 1300 кВт для новых транспортных средств, а также для модернизации существующих.