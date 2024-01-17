Прошлогоднее соглашение правительств Нидерландов и Дании о закупке и передаче Украине со складов хранения стран НАТО 14 танков Leopard 2 уже дало результат: первые две машины готовы к отправке.

Оба панцерники Leopard 2A4 прошли капитальный ремонт в цехах завода Rheinmetall. Их по договоренности с Украиной и Польшей отправят в один из учебных центров Польши, где будет организовано обучение украинских танкистов.

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Еще 12 закупленных в разных европейских странах боевых машин находится на разных этапах ремонта и сервисного обслуживания. В ближайшие месяцы они будут готовы. Поставка ВСУ этими машинами также будет осуществляться поэтапно по мере готовности.

Среди украинских танкистов этот танк имеет хорошие отзывы. Во-первых, он очень меткий в стрельбе. Во-вторых, благодаря турбированному дизельному двигателю в 1500 л.с. он значительно мощнее танков советских времен, стоящих на вооружении ВСУ.

Силовой 12-цилиндровый дизель обеспечивает удельную мощность на уровне 27,3 л.с./т, что относительно Т-72 значительно больше. Тот имеет лишь 24,6 л.с./т. Даже хваленый российский "аналоговнет" Т-90М получил 23,5 л.с./т.

Поэтому, Leopard 2A4 быстрее, маневреннее и мощнее. Имея 55-тонный вес, он способен мчаться с хорошей амортизацией для 4 членов экипажа на скорости 68 км/ч. При необходимости танк со 120-мм пушкой 44 калибра может задним ходом маневрировать со скоростью под 31 км/ч и при этом вести прицельный огонь по скоплениям врага или его боевой технике.

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На немецком заводе концерна Rheinmetall капитально ремонтируются для передачи Украине не только танки, но и бронетранспортеры и даже колесные транспортные машины. В частности, в августе прошлого года там по поручению

правительства Германии для ВСУ начали готовить для передачи в полной технической и боевой исправности 40 боевых машин пехоты Marder.

Наибольший объем работ, конечно же, в танковом сегменте: только Нидерланды, Дания и Германия обязались передать Украине 100 танков Leopard 1. Они также проходят ремонт и по мере готовности отправляются на восточный фронт. Первые поставки состоялись прошлой осенью.