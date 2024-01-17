Торішня угода урядів Нідерландів та Данії про закупівлю та передачу Україні зі складів зберігання країн НАТО 14 танків Leopard 2 вже дала результат: перші дві машини готові до відправки.

Обидва панцерники Leopard 2A4 пройшли капітальний ремонт в цехах заводу Rheinmetall. Їх за домовленістю з Україною та Польщею відправлять до в одного з навчальних центрів Польщі, де буде організовано вишкіл українських танкістів.

Читайте також Танки Leopard 2A4 з Іспанії: як їх може отримати Україна

Ще 12 закуплених у різних європейських країнах бойових машин перебуває на різних етапах ремонту і технічного обслуговування. В найближчі місяці вони будуть готові. Постачання ЗСУ цими машинами також здійснюватиметься поетапно в міру готовності.

В українських танкістів цей танк має гарні відгуки. По-перше, він дуже влучний. По-друге, завдяки турбованому дизельному двигуну у 1500 к.с. він значно потужніший за танки радянських часів, що стоять на озброєнні ЗСУ.

Силовий 12-циліндровий дизель забезпечує питому потужність на рівні 27,3 к.с./т, що відносно Т-72 значно більше. Той має лише 24,6 к.с./т. Навіть хвалений і перехвалений російський "аналоговнет" Т-90М отримав 23,5 к.с./т.

Отож, Leopard 2A4 швидший, маневровніший та потужніший. Маючи 55-тонну вагу, він спроможний мчати з гарною амортизацією для 4 членів екіпажу на швидкості 68 км/год. При потребі танк зі 120-мм гарматою 44 калібру може заднім ходом маневрувати зі швидкістю під 31 км/год і при цьому вести прицільний вогонь по скупченнях ворога чи його бойовій техніці.

Читайте також На Харківщині німецькі танки Leopard 1А5 влучно стріляють на відстань до 5 кілометрів

На німецькому заводі концерну Rheinmetall капітально ремонтуються для передачі Україні не тільки танки, але й бронетранспортери і навіть колісні транспортні машини. Зокрема, у серпні минулого року там за дорученням уряду Німеччини для ЗСУ розпочали готувати для передачі у повній технічній та бойовій справності 40 бойових машин піхоти Marder.

Найбільший обсяг робіт, звісно ж, у танковому сегменті: тільки Нідерланди, Данія та Німеччина зобов’язалися передати Україні 100 танків Leopard 1. Вони також проходять ремонт і в міру готовності відправляються на східний фронт. Перші постачання відбулися минулої осені.