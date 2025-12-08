Rolls-Royce встановить свої двигуни на танки Leopard 2

Щоправда, комплектація цими силовими агрегатами буде йти на бойові машини як Німеччини, так і інших європейських країн. За повідомленням спеціалізованого видання hartpunkt.de, моторами MB 873 Ka-501 MTU будуть оснащені нові основні бойові танки Leopard 2 ще й Литви, Швеції, Нідерландів та Чехії.

Графік постачання розписано на 2025 рік. За словами генерального директора Rolls-Royce Power Systems AG Йорга Стратманна, це одне з найбільших замовлень такого роду за останні десятиліття.

Читайте також Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків

Що спонукало до такого поспіху

Зміна ландшафту загроз стала найголовнішою метою посилення практично усіх європейських армій. Замовлення танків нового покоління автоматично втягло в процес негайного виробництва десятки промислових гігантів. Змушений був набирати людей та розширювати обсяги виробництва через такий підряд і Rolls-Royce Power Systems.

"Нещодавно ми значно розширили наші потужності з розробки та виробництва вкрай необхідних силових установок MTU для військових машин і продовжуватимемо їх значно розширювати, щоб зробити свій внесок у покращення безпеки в Європі та в усьому світі", – сказав гендиректор Йорг Стратманн.

Ось так виглядає силовий агрегат MB 873 Ka-501 MTU до танків Leopard 2. Фото: Rolls-Royce

З поглядом у завтра

Поки Rolls-Royce постачає силові установки серії 873 та необхідні запчастини до нього. Водночас інженери працюють над силовими установками для броньованих наземних машин майбутнього та підвищенням продуктивність теперішніх силових установок, щоб задовольнити висхідні потреби збройних сил у сучасних бойових машин.

Читайте також "Танкова коаліція" знову відправляє панцерники Leopard в Україну

Компанія Rolls-Royce оголосила про значне розширення свого існуючого портфоліо систем приводу для військової наземної техніки. Це включає розширення успішної та перевіреної серії MTU 199 новими варіантами з дванадцятьма циліндрами та потужністю понад 1300 кВт для нових транспортних засобів, а також для модернізації наявних.