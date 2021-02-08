Красочные переливчатые перья украшают переднюю панель роскошного седана.

“Переливающееся благополучие”, как переводится Iridescent Opulence, украсит шоурум автосалона Abu Dhabi Motors – партнера Rolls-Royce в ОАЭ.

Смотрите также: Абсолютно лютый седан BMW M5 CS 2022 представлен официально

В прошлом году Rolls-Royce начала изготавливать очень особенные Phantom с уникальной отделкой, чтобы показать "непревзойденные возможности персонализации" своих машин для клиентов. Британский автопроизводитель может выполнить любую прихоть за деньги покупателя. Например, украсить интерьер искусной и масштабной вышивкой или украсить салон необычными материалами.

В случае Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence, передняя панель напротив пассажира, которую производитель называет “галерея”, украсили красочные перышки неназванного вида птиц. Для отделки было использовано 3000 хвостовых перьев, вручную нанесенных на ткань “с открытыми порами и имитацией мускулатуры крыла”. Необычный декор был создан для “Роллс-Ройс” швейцарской фирмой Nature Squared. А уже в Rolls-Royce декорировали перламутром часы на передней панели, чтобы они подходили к красочным переливам птичьих перьев.

Основой для Iridescent Opulence послужил Rolls-Royce Phantom EWB с удлиненной до 3752 миллиметров (+200) колесной базой. Под капотом он прячет стандартный 6,75-литровый турбомотор V12 с отдачей в 570 лошадиных сил.

Фото: Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence / Rolls-Royce