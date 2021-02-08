Барвисте переливчасте пір'я прикрашає передню панель розкішного седана.

“Переливчасте благополуччя”, як перекладається Iridescent Opulence, прикрасить шоурум автосалону Abu Dhabi Motors – партнера Rolls-Royce в ОАЕ.

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Минулого року Rolls-Royce почала виготовляти дуже особливі Phantom з унікальним оздобленням, аби показати “неперевершені можливості персоналізації” своїх машин для клієнтів. Британський автовиробник може виконати будь-яку примху за гроші покупця. Наприклад, прикрасити інтер’єр майстерною і масштабною вишивкою або оздобити салон назвичайними матеріалами.

У випадку Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence, передня панель навпроти пасажира, яку виробник називає “галерея”, прикрасили барвисті пір’їнки неназваного виду птахів. Для оздоблення було використано 3000 хвостових пір’їн, вручну нанесених на тканину “з відкритими порами і імітацією мускулатури крила”. Незвичайний декор був створений для “Роллс-Ройс” швейцарською фірмою Nature Squared. А вже у Rolls-Royce декорували перламутром годинник на передній панелі, аби він пасував до барвистих переливів пташиного пір’я.

Основою для Iridescent Opulence послужив Rolls-Royce Phantom EWB з подовженою до 3752 міліметрів (+200) колісною базою. Під капотом він ховає стандартний 6,75-літровий турбомотор V12 з віддачею у 570 кінських сил.

Фото: Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence / Rolls-Royce