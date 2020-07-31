Это будет частный джет, рассчитанный на очень быстрое перемещение очень важных людей.

Авиационный стартап Boom Supersonic готовится к запуску своей флагманской модели – реактивного самолета Overture. Компания объявила о новом партнерстве с Rolls-Royce в области силовых агрегатов, которые должны сделать "Увертюру" самым быстрым в мире гражданским самолетом.

Также интересно: Лучшие яхты и лодки с автомобильными именами

Компания Boom Supersonic заявила о себе в 2016 году, когда обнародовала грандиозные планы на сверхзвуковые коммерческие путешествия по ценам бизнес-класса. В том же году был представлен демонстрационный образец XB-1, разработанный и построенный для полета с крейсерской скоростью 2,2 Маха (2335 км/ч).

Пока что продолжаются работы над тестовым образцовым самолета под названием XB-1. Его дебют запланирован на конец года. Модель Overture получит силовые агрегаты от XB-1, но другое целевое назначение: сверхзвуковой пассажирский самолет.

"Мы провели ряд ценных сотрудничеств и совместной локаций с Rolls-Royce в последние годы, чтобы заложить основы для следующего этапа развития", – говорит Блейк Шолл, основатель и генеральный директор Boom. "Мы надеемся на развитие прогресса и отношений, которые мы уже создали, благодаря нашему сотрудничеству, работая над совершенствованием Overture и обеспечением развития сверхзвуковой пассажирской авиации".

Читайте также: Bugatti Baby II: детский автомобильчик по взрослой цене