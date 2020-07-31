Це буде приватний джет, розрахований на дуже швидке переміщення дуже важливих людей.

Авіаційний стартап Boom Supersonic готується до запуску своєї флагманської моделі – реактивного літака Overture. Компанія оголосила про нове партнерство з Rolls-Royce в області силових агрегатів, котрі повинні зробити “Увертюру” найшвидшим у світі цивільним літаком.

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Компанія Boom Supersonic заявила про себе у 2016 році, коли оприлюднила грандіозні плани на надзвукові комерційні подорожі за цінами бізнес-класу. Того ж року був представлений демонстраційний зразок XB-1, розроблений і побудований для польоту з крейсерською швидкістю 2,2 Маха (2335 км/год).

Поки тривають роботи над тестовим зразковим літака, під назвою XB-1. Його дебют запланований на кінець року. Модель Overture матиме силові агрегати від XB-1, але інше цільове призначення: надзвуковий пасажирський літак.

“Ми провели ряд цінних співпраць та спільних локацій з Rolls-Royce протягом останніх років, щоб закласти основи для наступного етапу розвитку”, – говорить Блейк Шолл, засновник та генеральний директор Boom. “Ми сподіваємось на розвиток прогресу та стосунків, які ми вже створили, завдяки нашій співпраці, працюючи над вдосконаленням Overture та забезпеченням розвитку надзвукової пасажирської авіації”.

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