Красочные неоновые оттенки доступны для моделей Dawn, Wraith и Cullinan Black Badge.

Теперь на Rolls-Royce можно не только в оперу, но и в диско-клуб прибыть, согласно “дресс-коду”.

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Палитра цветов Neon Nights является расширением гаммы нестандартных цветов, которая следует за прошлогодним пастельным набором красок. Линейка Neon Nights включает в себя три уникальных оттенка, каждый из которых “вдохновлен природой”.

Lime Rock Green (зелено-желтый), изображенный здесь на модели Wraith, черпает вдохновение в австралийской древесной лягушке. Eagle Rock Red (оранжево-красный) на кабриолете Dawn имитирует вечнозеленое дерево родом с Гавайев. А голубой Mirabeau Blue на кроссовере Cullinan происходит от вида экзотических бабочек из Центральной и Южной Америки.

Вместе с новым оттенком кузова заказчики могут получить соответствующую внутреннюю отделку, выполненную в том же цвете. Отделка Rolls-Royce Technical Fibre (Техническое волокно) имеет уникальный подсвеченный акцент на панели пассажира, что отражает “искажение искусственного света со скоростью”. Wraith и Dawn, показанные в галерее ниже, также выполнены в двух доступных вариантах цвета: Arctic White и Scivaro Grey, соответственно белый и серый.

Rolls-Royce откроет возможность свободного заказа автомобилей в цветах Neon Nights только в США, тогда как для остальных стран мира количество будет ограничено тремя единицами каждого оттенка.

Фото: Rolls-Royce Neon Nights / Rolls-Royce