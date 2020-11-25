Барвисті неонові відтінки доступні для моделей Dawn, Wraith та Cullinan Black Badge.

Тепер на Rolls-Royce можна не лише до опери, а й до диско-клубу прибути, відповідно до “дрес-коду”.

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Палітра кольорів Neon Nights є розширенням гамми нестандартних кольорів, що слідує за минулорічним пастельним набором фарб. Модельний ряд Neon Nights включає три унікальні відтінки, кожен з яких “натхненний природою”.

Lime Rock Green (зелено-жовтий), зображений тут на моделі Wraith, черпає натхнення в австралійській деревній жабі. Eagle Rock Red (помаранчево-червоний) на кабріолеті Dawn імітує вічнозелене дерево, родом з Гаваїв. А блакитний Mirabeau Blue на кросовері Cullinan походить від виду екзотичних метеликів з Центральної та Південної Америки.

Разом з новим відтінком кузова замовники можуть отримати відповідне внутрішнє оздоблення, виконане в тому ж кольорі. Оздоблення Rolls-Royce Technical Fibre (Технічне волокно) має унікальний підсвічений акцент на панелі пасажира, що відображає “спотворення штучного світла зі швидкістю”. Wraith та Dawn, показані у галереї нижче, також виконані у двох доступних варіантах кольору: Arctic White і Scivaro Grey, відповідно білий та сірий.

Rolls-Royce відкриє можливість вільного замовлення автомобілів у кольорах Neon Nights лише у США, тоді як для решти країн світу кількість буде обмежена трьома одиницями кожного відтінку.

Фото: Rolls-Royce Neon Nights / Rolls-Royce