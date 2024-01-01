Rolls-Royce Spectre получил стильного конкурента от малоизвестного бренда

Представлен люксовый электромобиль Dacora с дизайном в духе 1930-х и дорогим салоном. Авто оснастили 800-сильной установкой. Об этом сообщает Focus.ua со ссылкой на Carscoops.

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Дебютная модель стартапа Dacora Motors из Нью-Йорка станет самым дорогим электрокаром из США. Авто за $500 000 бросит вызов шикарным Cadillac Celestiq и Rolls-Royce Spectre.

Дизайн Dacora разрабатывало знаменитое итальянское ателье Pininfarina и выполнило его в стиле Streamline Moderne 1930-х годов. У него обтекаемый силуэт, закрытые задние колеса и отделанный деревом капот.

Дерево вместе с экокожей преобладает и в салоне. На панели приборов классические циферблаты сочетаются с современными экранами, а вместо центрального дисплея данные проецируются на деревянную панель.

Электромобиль Dacora предложат в версиях на 3-7 мест. В частности, в трехместном варианте сзади оборудовали мобильный офис, а в четырехместном – установили два широких кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. За доплату могут установить ящик для сигар, кофемашину или даже дерево бонсай в специальном горшке.

Dacora оснастили полноприводной 800-сильной установкой, которая позволяет тяжелому (2948 кг) авто стартовать до 100 км/ч менее чем за 4 с. Запас хода составит 644 км. Позже появится гибридная модификация.