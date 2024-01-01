Rolls-Royce Spectre отримав стильного конкурента від маловідомого бренду

Представлено люксовий електромобіль Dacora із дизайном у дусі 1930-х та дорогим салоном. Авто оснастили 800-сильною установкою. Про це повідомляє Focus.ua з посиланням на Carscoops.

Читайте також: В 2024 році в Україні купили 13 новеньких Rolls-Royce Spectre за півмільйона доларів

Дебютна модель стартапу Dacora Motors із Нью-Йорка стане найдорожчим електрокаром зі США. Авто за $500 000 кине виклик шикарним Cadillac Celestiq та Rolls-Royce Spectre.

Дизайн Dacora розробляло знамените італійське ательє Pininfarina і виконало його в стилі Streamline Moderne 1930-х років. У нього обтічний силует, закриті задні колеса та оздоблений деревом капот.

Дерево разом з екошкірою переважає і в салоні. На панелі приладів класичні циферблати поєднуються із сучасними екранами, а замість центрального дисплея дані проектуються на дерев’яну панель.

Електромобіль Dacora запропонують у версіях на 3-7 місць. Зокрема, в тримісному варіанті ззаду обладнали мобільний офіс, а в чотиримісному – встановили два широких крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. За доплату можуть встановити ящик для сигар, кавомашину чи навіть дерево бонсай у спеціальному горщику.

Dacora оснастили повнопривідною 800-сильною установкою, яка дозволяє важкому (2948 кг) авто стартувати до 100 км/год менш ніж за 4 с. Запас ходу складе 644 км. Пізніше з’явиться гібридна модифікація.