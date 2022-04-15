Бойцы одного из подразделений Вооруженных Сил Украины захватили в качестве трофея российскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Ч, предназначенную для эвакуации боевых машин пехоты и другой легкой бронетехники врага.

Фото этой трофейной БРЭМ-Ч уже появилось в открытом доступе, время и место действия не раскрывается.

БРЭМ-Ч – бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая производилась на базе БМП-1 в Чехо-Словакии и поставлялась в СССР. Часть этих БРЭМ-Ч после развала СССР перешла к ВСУ и армии РФ.

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Поскольку такая раритетная БРЭМ оказалась на передовой, значит ее сняли с баз хранения. На фото можем увидеть, что вокруг этой машины валяется хлам, который нахватали рашисты.

БРЭМ-Ч россиян на выставке “Армия-2021”, фото из открытых источников

И этот пример показывает причину, почему орки имеют такие катастрофические потери в бронетехнике – 753 танка и 1 968 бронемашин по состоянию на вчерашний день, 14 апреля.

Все просто – оккупанты предпочитают заниматься мародерством в том числе вместо того, чтобы заниматься эвакуацией своей поврежденной бронетехники.