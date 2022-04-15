Бійці одного із підрозділів Збройних Сил України захопили як трофей російську броньовану ремонтно-евакуаційну ремонтну машину БРЕМ-Ч, призначеної для евакуації бойових машин піхоти та іншої легкої бронетехніки ворога.

Фото цієї трофейної БРЕМ-Ч уже з’явилось у відкритому доступі, час та місце дії не розкривається.

БРЕМ-Ч – броньована ремонтно-евакуаційна машина, яка вироблялась на базі БМП-1 в Чехо-Словаччині та постачалась в СРСР. Частина цих БРЕМ-Ч після розвалу СРСР перейшла до ЗСУ та армії РФ.

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Оскільки така раритетна БРЕМ опинилась на передовій, значить її зняли із баз зберігання. На фото можемо побачити, що довкола цієї машини валяється мотлох, який нахапали рашисти.

БРЕМ-Ч росіян на виставці "Армия-2021", фото з відкритих джерел

І цей приклад показує причину, чому орки мають такі катастрофічні втрати в бронетехніці – 753 танка та 1968 бронемашин станом на вчора, 14 квітня.

Все просто – окупанти воліють займатись мародерством у тому числі замість того, щоб займатись евакуацією своєї пошкодженої бронетехніки.