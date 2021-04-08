С 8 апреля дилеры марки DS в Великобритании начали принимать заказы на люксовый седан. Цены стартуют с отметки 40 615 фунтов стерлингов.

Пятиметровый седан премиум-класса DS9 предложен покупателям в Британии в двух комплектациях с бензиновым и гибридным силовыми агрегатами.

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DS9 стоит от 40 615 фунтов стерлингов (1 563 470 гривен) в бензиновой версии PureTech и 46100 фунтов стерлингов (1 774 614 гривен) за машину с гибридной установкой E-Tense.

Гибридный агрегат DS9 предлагается в двух версиях. Начальный E-Tense имеет отдачу 225 лошадиных сил и передний привод, а также до 55 километров электрического пробега. Более мощный имеет отдачу в 355 сил и полный привод. Чистый бензиновый мотор PureTech генерирует 225 лошадиных сил мощности. Все силовые агрегаты сочетаются с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Каждый DS9 получил щедрую комплектацию с салоном из кожи и алькантары, массажными сиденьями и звуковой системой премиум-класса. Водителям будет помогать ассистирующая электроника с 2 уровнем автономности, система сканирования для подвески, автоматическая система парковки, ночное видение, автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, умные фары и контроль внимания водителя.

Во время официальной премьеры DS9 в ноябре прошлого года французский производитель называл такие ориентировочные цены для модели в Европе:

DS 9 PERFORMANCE LINE + PureTech 225 Automatic: 47 700 евро;

DS 9 RIVOLI + PureTech 225 Automatic: 51 700 евро;

DS 9 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 225: 54 000 евро;

DS 9 RIVOLI + E-TENSE 225: 56 900 євро;

DS 9 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 4x4 360: 65 500 евро;

DS 9 RIVOLI + E-TENSE 4x4 360 : 68 400 евро.

Фото: DS9 2021 / DS Automobiles