З 8 квітня дилери марки DS у Великобританії почали приймати замовлення на люксовий седан. Ціни стартують з відмітки 40 615 фунтів стерлінгів.

П’ятиметровий седан преміум-класу DS9 запропонований покупцям у Британії в двох комплектаціях з бензиновим та гібридним силовими агрегатами.

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DS9 коштує від 40 615 фунтів стерлінгів (1 563 470 гривень) у бензиновій версії PureTech та 46 100 фунтів стерлінгів (1 774 614 гривень) за машину з гібридною установкою E-Tense.

Гібридний агрегат DS9 пропонується у двох версіях. Початковий E-Tense має віддачу 225 кінських сил і передній привід, а також до 55 кілометрів електричного пробігу. Потужніший має віддачу у 355 сил та повний привід. Чистий бензиновий мотор PureTech генерує 225 кінських сил потужності. Усі силові агрегати поєднуються з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Кожен DS9 має щедру комплектацію з салоном зі шкіри та алькантари, масажними сидіннями та звуковою системою преміум-класу. Водіям допомагатиме асистуюча електроніка з 2 рівнем автономності, система сканування для підвіски, автоматична система паркування, нічне бачення, автоматичне екстрене гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, розумні фари та контроль уваги водія.

Під час офіційної прем’єри DS9 у листопаді минулого року французький виробник називав такі орієнтовні ціни для моделі у Європі:

DS 9 PERFORMANCE LINE + PureTech 225 Automatic: 47 700 євро;

DS 9 RIVOLI + PureTech 225 Automatic: 51 700 євро;

DS 9 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 225: 54 000 євро;

DS 9 RIVOLI + E-TENSE 225: 56 900 євро;

DS 9 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 4x4 360: 65 500 євро;

DS 9 RIVOLI + E-TENSE 4x4 360 : 68 400 євро.

Фото: DS9 2021 / DS Automobiles