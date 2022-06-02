Речь идет о БТР на базе Урала "Чекан" (другое название - "Щука").

В одном из сюжетов российского пропагандистского ресурса “Федеральное агентство новостей” журналистами “ Армія Інформ ” был замечен необычный броневик.

На отрезке дороги Мироновский-Светлодарск стоял в кювете поврежденный и брошенный россиянами бронеавтомобиль Урал "Чекан" (другое название "Щука") с маркировкой "Z" на бортах.

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Чекан построен на базе грузового автомобиля Урал 432007-0111-31 с колесной формулой 6х6. Он имеет противопулевое и противоосколочное бронирование, а также противоминную защиту. На некоторых экземплярах можно заметить и небольшую башню с пулеметом.

Из-за визуального сходства ее можно назвать реинкарнацией советского БТР-152.

Эти броневики замечали во время конфликтов в Сирии, Ливии, Судане и ЦАР наемники, поддерживаемой кремлем частной военной компании "Вагнера" ​​(ныне ЧВК "Лига").

Впрочем, противоминная защита этих БТРов достаточно слабая. Ведь во время военных действий в Сирии и Африке часто случались подрывы таких машин на минах, и это заканчивалось трагически для всех, кто был в это время в машине.

Наверное, поэтому орки на "Чекане" предпочитают ездить на броне, а не в десантном отсеке.