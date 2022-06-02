Мова йде про БТР на базі Уралу "Чекан" (інша назва - "Щука").

В одному із сюжетів російського пропагандистського ресурсу “Федеральное агентство новостей” журналістами “Армія Інформ” був помічений незвичайний броньовик.

На відрізку дороги Миронівський-Світлодарськ стояв у кюветі пошкоджений та покинутий росіянами бронеавтомобіль Урал “Чекан” (інша назва “Щука”) з маркуванням “Z” на бортах.

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“Чекан” збудований на базі вантажного автомобіля Урал 432007-0111-31 з колісною формулою 6х6. Він має протикульове та протиосколкове бронювання, а також протимінний захист. На деяких екземплярах можна помітити й невелику башту з кулеметом.

Через візуальну подібність її можна назвати реінкарнацією радянського БТР-152.

Ці броньовики помічали під час конфліктів у Сирії, Лівії, Судані та ЦАР найманці підтримуваної кремлем приватної військової компанії “Вагнера” (нині ПВК “Ліга”).

Втім, протимінний захист цих БТРів досить слабкий. Адже під час військових дій в Сирії та Африці часто траплялись підриви таких машин мінах, і це закінчувалось трагічно для всіх, хто був в цей час в машині.

Напевне тому орки на "Чекані" воліють за краще їздити на броні, а не в десантному відсіку.

Втім, факт знищення рашистського бронеавтомобіля "Щука" підтверджує інформацію про те, що наші захисники "утилізували" великий підрозділ "вагнерівців".