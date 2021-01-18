Компания объявила себя банкротом, но это еще не конец ее истории.

Компания Spyker с 2011 года испытывает финансовые проблемы и уже объявляла о банкротстве в 2014 году, но в следующем году, вроде бы, вернулась к жизни. С тех пор компания не выпустила ни одного автомобиля, существуя в основном для поддержки имеющихся клиентов. Двое российских олигархов заявляли намерения инвестировать в нидерландского автопроизводителя, однако деньги так и не поступили и Spyker вновь подал заявление о банкротстве.

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Как сообщает нидерландское издание RTL News, производитель неординарных суперкаров Spyker подал заявление о банкротстве из-за того, что в компании закончились деньги и она больше не может обслуживать свои долги. Руководитель предприятия Виллем Ян Ван Андел прошлой осенью предупреждал владельца – Виктора Мюллера – о таком сценарии, но тот рассчитывал найти инвесторов. Мюллер договорился о поддержке с российским олигархом Борисом Ротенбергом и его партнером Михаилом Пессисом.

Финансовая и техническая поддержка со стороны подконтрольных российским бизнесменам компаний BR Engineering, SMP Racing и Milan Morady должна была позволить Spyker восстановить производство суперкаров. Однако, по неизвестным причинам, Spyker не получил финансирование от российских олигархов – сообщается, что стороны не смогли договориться об условиях сделки. Тем не менее, Виктор Мюллер считает, что это еще не конец истории Spyker.

Фото: концепт Spyker B6 Venator 2013 года / Motor1