Компанія оголосила себе банкрутом, але це ще не кінець її історії.

Компанія Spyker з 2011 року зазнає фінансових проблем і вже оголошувала про банкрутство у 2014 році, але наступного року, начебто, повернулась до життя. З тих пір фірма не випустила одного автомобіля, існуючи, переважно, для підтримки наявних клієнтів. Двоє російських олігархів заявляли наміри інвестувати у нідерландського автовиробника, однак гроші так і не надійшли і Spyker знову подав заяву про банкрутство.

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Як повідомляє нідерландське видання RTL News, виробник неординарних суперкарів Spyker подав заяву про банкрутство через те, що в компанії закінчилися гроші і вона більше не може обслуговувати свої борги. Керівник підприємства Віллем Ян Ван Андел минулої осені попереджав власника – Віктора Мюллера – про такий сценарій, але той розраховував знайти інвесторів. Мюллер домовився про підтримку з російським олігархом Борисом Ротенбергом і його партнером Михайлом Пессісом.

Фінансова та технічна підтримка з боку підконтрольних російським бізнесменам компаній BR Engineering, SMP Racing та Milan Morady повинна була дозволити Spyker відновити виробництво суперкарів. Однак, з невідомих причин, Spyker не отримав фінансування від російських олігархів – повідомляється, що сторони не змогли домовитися про умови угоди. Тим не менш, Віктор Мюллер вважає, що це ще не кінець історії Spyker.

Фото: концепт Spyker B6 Venator 2013 року / Motor1