От чего защищает машину древесина, неизвестно. Ведь даже из автомата АК-74 сухие бруски дерева прошиваются на всей дистанции боя.

В сети появились фотографии дополнительно "забронированного" с помощью древесины "Урала". Какова цель такой обшивки кабины, неизвестно. Ведь древесина легко пробивается как пулями обыкновенного автомата, так и осколками мин и снарядов.

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Передняя часть "защищена" больше всего – радиатор закрыт своеобразными жалюзями, позволяющими воздуху охлаждать двигатель. За фиксацию конструкции отвечает "высокотехнологичная" проволока, с помощью которой все это примотано к капоту. Еще две доски прибиты к этим жалюзям, они также защищают капот в боковой проекции.

С помощью еще трех брусков обеспечено прикрытие колес спереди, хотя и несколько уменьшен клиренс. Конечно, держит конструкцию та же проволока.

Довольно качественно выполнена защита дверей, ведь конструктор не забыл об их главном предназначении – открываться. Поэтому доступ к ручке сохранен. Как именно прикреплены эти доски, неизвестно: возможно они приклеены или скреплены той же проволокой.

Дополнительная защита колесных арок прикручена ровно одним саморезом, – вероятно, в РФ на них дефицит. К сожалению, конструктору не пришло в голову использовать саморезы и для крепления "элементов бронирования" к топливному баку.

Также российский "Урал" получил защиту кабины из тыла. А сверху за защиту отвечает... сетка рабица! Ее магические свойства, как полагают в РФ, позволяют защищать от кумулятивных боеприпасов или шаров крупнокалиберных пулеметов.

Последнее фото также очень интересно тем, что на нем зафиксирован еще один "Урал" с аналогичной защитой. Таким образом, речь идет о серийном решении рашистских конструкторов.