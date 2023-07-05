Від чого захищає машину деревина, невідомо. Адже навіть з автомата АК-74 сухі бруски дерева прошиваються у 20 см на всій дистанції бою.

У мережі з'явились фото додатково "заброньованого" за допомогою деревини "Уралу". Яка мета такої обшивки кабіни, невідомо. Адже деревина легко пробивається як кулями звичайного автомата, так і осколками мін і снарядів.

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Передня частина “захищена” найбільше – радіатор закритий своєрідними жалюзями, які дають змогу повітрю охолоджувати двигун. За фіксацію конструкції відповідає “високотехнологічний” дріт, яким все це примотано до капота. Ще дві дошки прибиті до цих жалюзей, вони також виконують захист капота у боковій проєкції.

За допомогою ще трьох брусків забезпечено прикриття коліс спереду, хоча й дещо зменшено кліренс. Звичайно, тримає конструкцію той самий дріт.

Доволі якісно виконано захист дверей, адже конструктор не забув про їх головне призначення – відчинятися. Тому доступ до ручки збережено. Як саме вони прикріплені ці дошки, невідомо: можливо вони приклеєні або скріплені тим самим дротом.

Додатковий захист колісних арок прикручені рівно одним саморізом, – певно, в РФ на них дефіцит. На жаль, конструктору не спало на думку використати саморізи й для кріплення "елементів бронювання" до паливного баку.

Також російський "Урал" отримав захист кабіни з тилу. А зверху за захист відповідає... сітка рабиця! Її магічні властивості, як думають у РФ, дозволяють захищати від кумулятивних боєприпасів чи куль великокаліберних кулеметів.

Останнє фото також вкрай цікаво тим, що на ньому зафіксований ще один "Урал" з аналогічним захистом. Таким чином, йдеться про серійне рішення рашиських конструкторів.