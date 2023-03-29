Это легкие десантные машины 60-х годов, модернизированные в соответствии с современными требованиями.

На видео были замечены передвижения на железнодорожных платформах БРДМ-2МС, верхняя часть которых закрыта чехлами. Выглядят они как новые, хотя серийное производство БРДМ истекло полвека назад. По предварительным данным, БРДМ-2МС должны поступить на вооружение российских десантных подразделений.

Во время вторжения в Украину российские оккупанты почти не применяли такие боевые машины – за год военных действий россияне потеряли единицы бронемашин этого типа, сообщает "Милитарный".

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Большие потери в бронетехнике во время российско-украинской войны вынудили военное руководство РФ возвращать в войска эти машины. Так, 103-й бронетанковый завод под Читой получил заказ на ремонт и усовершенствование около 800 танков Т-62 и боевых машин БРДМ-2 в течение трех лет.

По данным аналитического издания The Military Balance, на 2021 год в армии РФ находилось около 1000 машин БРДМ-2/БРДМ-2А и еще до тысячи БРДМ-2 – на базах хранения.

Модернизированные БРДМ-2МС не были распространены в России и поставлялись исключительно ее союзникам в качестве военной помощи. Так, в мае 2021 года Сербия по соглашению о военном сотрудничестве получила 30 таких машин. В том же году Таджикистан безвозмездно получил неназванное количество этой техники для усиления войск на границах с Афганистаном.

Проект модернизации советской разведывательной машины к версии БРДМ-2МС в 2016 году разработала компания ООО "Б-Армс". На модернизации этих машин в России специализируется 103-й бронетанковый ремонтный завод, расположенный под Читой на Забайкалье.

Во время модернизации с БРДМ-2 демонтируют водометы, две пары колес (предназначенных для преодоления траншей и окопов) и четыре гидравлических подъемника, обеспечивающих их выдвижение.

Вместо этого устанавливают дополнительные бронепанели толщиной 6 мм, которые обеспечивают защиту от пуль калибра 7,62 мм и 12,7 мм во всех проекциях. Лобная броня защищает от пуль калибра 14,5-мм пулеметов КПВ на дистанциях от 300 метров. Также боевая машина будет иметь повышенную противоминную устойчивость – ее днище усилено дополнительным броневым листом, экипаж получит специальные противоминные сиденья.

Машина получила новый дизельный двигатель мощностью 150 л. и способна развивать скорость по шоссе до 100 км/ч, а по бездорожью – до 50 км/ч. Несмотря на демонтаж водометов, машина сохранила возможность плавать за счет движения колес.

Такая модернизация даже снизила вес БРДМ-2МС 100 кг – теперь масса машины составляет 6900 кг.

Смотрите видео Сербской армии о БРДМ-2МС:

Вооружение не изменилось – это один 14,5-мм пулемет КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм ПКТМ. Прицел позволяет обнаружить цели на дистанциях до 2700 метров в светлое время суток и до 1500 метров в ночное время.

Машина также получила стабилизированное трехканальное панорамное командирское устройство наблюдения, которое, по словам производителя, позволяет обнаружить цели на дистанциях до 5 000 метров днем и до 3 500 метров ночью.

Для кругового обзора смонтировано шесть телекамер, позволяющих пяти членам экипажа проводить круглосуточное наблюдение за местностью. Для этого в их распоряжении есть четыре многофункциональных панели.

Заявлено, что стоимость модернизации БРДМ-2 до уровня БРДМ-2МС по ценам 2021 составляет 7 млн рублей.