Це легкі десантні машини 60-их років, модернізовані відповідно до сучасних умов.

На відео помітили пересування на залізничних платформах БРДМ-2МС, верхня частина яких закрита чохлами. Виглядають вони як нові, хоча серійне виробництво БРДМ закінчилось півстоліття тому. За попередніми даними, БРДМ-2МС мають надійти на озброєння російських десантних підрозділів.

Під час вторгнення в Україну російські окупанти майже не застосовували такі бойові машини – за рік воєнних дій росіяни втратили одиниці бронемашин цього типу, повідомляє “Мілітарний”.

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Великі втрати у бронетехніці під час російсько-української війни змусили військове керівництво РФ повертати у війська ці машини. Так, 103-й бронетанковий завод під Читою отримав замовлення на ремонт та удосконалення близько 800 танків Т-62 та бойових машин БРДМ-2 на термін протягом трьох років.

За даними аналітичного видання The Military Balance, станом на 2021 рік в армії РФ перебувало близько 1000 машин БРДМ-2/БРДМ-2А та ще до тисячі БРДМ-2 – на базах зберігання.

Модернізовані БРДМ-2МС не були поширеними у Росії та постачались виключно її союзникам в якості військової допомоги. Так, у травні 2021 року Сербія за угодою про військову співпрацю отримала 30 таких машин. Того ж року Такджикистан безоплатно отримав неназвану кількість цієї техніки для підсилення війська на кордонах з Афганістаном.

Проєкт модернізації радянської розвідувальної машини до версії БРДМ-2МС у 2016 році розробила компанія ТОВ “Б-Армс”. На модернізації цих машин в Росії спеціалізується 103-й бронетанковий ремонтний завод, що розташований під Читою на Забайкаллі.

Під час модернізації з БРДМ-2 демонтують водомети, дві пари коліс (призначених для подолання траншей та окопів) та чотири гідравлічні витяги, що забезпечують їхнє висування.

Натомість встановлюють додаткові бронепанелі товщиною 6 мм, які забезпечують захист від куль калібру 7,62 мм і 12,7 мм у всіх проекціях. Лобова броня захищає від куль калібру 14,5-мм кулеметів КПВ на дистанціях від 300 метрів. Також бойова машина матиме підвищену протимінну стійкість – її днище посилено додатковим броньовим листом, екіпаж отримає спеціальні протимінні сидіння.

Машина отримала новий дизельний двигун потужністю 150 к.с. і здатна розвивати швидкість по шосе до 100 км/год, а бездоріжжям – до 50 км/год. Попри демонтаж водометів, машина зберегла можливість плавати за рахунок руху коліс.

Така модернізація навіть зменшила вагу БРДМ-2МС 100 кг – тепер маса машини становить 6900 кг.

Дивіться відео Сербської армії про БРДМ-2МС:

Озброєння не змінилося – це один 14,5-мм кулемет КПВТ та спарений з ним 7,62-мм ПКТМ. Прицільний пристрій дозволяє виявити цілі на дистанціях до 2700 метрів у світлий час доби і до 1500 метрів у нічний час.

Машина також отримала стабілізований триканальний панорамний командирський пристрій спостереження, котрий, за словами виробника, дозволяє виявити цілі на дистанціях до 5 000 метрів вдень та до 3 500 метрів уночі.

Для кругового огляду змонтовано шість телекамер, які дозволяють п’ятьом членам екіпажу проводити цілодобове спостереження за місцевістю. Для цього в їхньому розпорядженні є чотири багатофункціональні панелі.

Заявлено, що вартість модернізації БРДМ-2 до рівня БРДМ-2МС за цінами 2021 року становить 7 млн рублів.