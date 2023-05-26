Мини-НПЗ в Мерефе оккупанты атаковали ночью 26 мая.

Об атаке на мини-НПЗ в городе Мерефе Харьковской области enkorr сообщил президент инвестиционной группы AES Group Константин Валеулин.

“Прилетело четыре “шахеда” и одна ракета, завод получил серьезные повреждения. Продолжается тушение пожара», - сказал Валеулин. – Пострадавших не было”.

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Первая атака на завод состоялась 9 января 2023 года. Тогда на предприятие было выпущено две ракеты С-300.

Мини-НПЗ в Мерефе принадлежит группе компаний AES Group. Это одно из более технологически развитых компаний сектора малой нефтепереработки. В последние годы здесь было построено несколько современных технологических установок, а также лаборатория.

В конце 2022 года завод получил первые партии бензина и дизтоплива стандарта Евро-5. Ожидалось, что в 2023 году НПЗ выйдет на массовый выпуск горючего.