Міні-НПЗ в Мерефі було атаковано окупантами вночі 26 травня.

Про атаку на міні-НПЗ у місті Мерефі Харківської області виданню enkorr повідомив президент інвестиційної групи AES Group Костянтин Валеулін.

“Прилетіло чотири “шахеди” й одна ракета, завод отримав серйозні пошкодження. Триває гасіння пожежі”, — сказав Валеулін. – Постраждалих не було”.

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Перша атака на завод сталася 9 січня 2023 року. Тоді на підприємство були випущені дві ракети С-300.

Міні-НПЗ у Мерефі належить групі компаній AES Group. Це одне з найбільш технологічно розвинутих підприємств сектору малої нафтопереробки. Протягом останніх років тут було збудовано декілька сучасних технологічних установок, а також лабораторія.

Наприкінці 2022 року завод отримав перші партії бензину й дизпального стандарту Євро-5. Очікувалось, що 2023 року НПЗ вийде на масовий випуск пального.