Обычно ротация колес проводится при сезонной смене. Но если автомобиль ездит много, эту операцию рекомендуют выполнять чаще.

Если не менять комплект колес местами, водитель столкнется с необходимостью замены двух автошин, в то время как другие два колеса еще будут вполне пригодны к эксплуатации.

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Производители шин дают гарантию на продукцию при условии соблюдения рекомендаций во время эксплуатации и своевременной ротации колес. Такая процедура важна, поскольку позволяет протектору равномерно изнашиваться, независимо от нагрузки.

Увеличенная нагрузка на ведущий привод

Во время поездки автошины испытывают серьезную нагрузку в верхней части из-за работы подвески и снизу из-за контакта с дорожным полотном, что приводит к естественному износу. Однако степень и характер истирания ламелей отличается на разных колесах. Причина может быть в особенности конструкции машины, работе ходовой или из-за не отрегулированных углов установки колес (развал-схождение).

С неравномерной нагрузкой сталкиваются и автошины, стоящие на разных мостах. Поперечное и продольное действие на передние колеса с таким же приводом отличается, поэтому протектор быстрее стирается. Если не менять такой комплект колес местами, водитель столкнется с необходимостью замены двух автошин.

Как часто нужно проводить ротацию колес

Для удобства производители шин рекомендуют проводить смену во время сезонной замены. Этого достаточно, чтобы протектор изнашивался равномерно. Однако при больших пробегах ждать весны или осени не нужно. Если вы накатали 5-7 тыс. км., можно смело проводить ротацию. При этом периодичность процедуры важна для легковых и грузовых автомобилей. Такая забота об автошинах способна продлить жизнь на 30-40 тыс. км пробега.

Все автошины нужно менять местами

Существует лишь одна линейка автомобилей, где межосевую перестановку колес производить запрещено. Речь идет о спортивных машинах. Причина в разной ширине протектора, отличающейся на переднем и заднем мостах.

Схема перестановки колес

Важно. Если автомобиль оснащен шинами с направленным рисунком протектора, переставлять колеса можно только меняя ось – при этом правые колеса остаются правыми, а левые левыми. Замена направленных колес по диагональной схеме приведет к снижению управляемости и ухудшению зацепа.