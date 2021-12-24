Зазвичай ротація коліс проводиться при сезонній зміні. Але якщо автомобіль їздить багато, цю операцію рекомендують виконувати частіше.

Якщо не змінювати комплект коліс місцями, водій зіткнеться з необхідністю заміни двох автошин, у той час як інші два колеса ще будуть цілком придатні до експлуатації.

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Виробники шин дають гарантію на продукцію за умови дотримання рекомендацій під час експлуатації та своєчасної ротації коліс. Така процедура важлива, оскільки дозволяє протектору рівномірно зношуватися, незалежно від навантаження.

Збільшене навантаження на провідний привід

Під час поїздки автошини зазнають серйозного навантаження у верхній частині через роботу підвіски та знизу через контакт з дорожнім полотном, що призводить до природного зношування. Однак ступінь та характер стирання ламелей відрізняється на різних колесах. Причина може бути в особливостях конструкції машини, роботі ходової або через невідрегульовані кути встановлення коліс (розвал-сходження).

З нерівномірним навантаженням стикаються й автошини, що стоять на різних осях. Поперечна і поздовжня дія на передні колеса з таким же приводом відрізняється, тому протектор швидше стирається. Якщо не міняти такий комплект коліс місцями, водій зіткнеться із необхідністю заміни двох автошин.

Як часто потрібно проводити ротацію коліс

Для зручності виробники шин рекомендують проводити зміну під час сезонної заміни. Цього достатньо, щоб протектор зношувався рівномірно. Однак при великих пробігах чекати весни чи осені не потрібно. Якщо ви накатали 5-7 тис. км, можна сміливо проводити ротацію. При цьому періодичність процедури важлива для легкових та вантажних автомобілів. Така турбота про автошини здатна продовжити життя на 30-40 тис. км пробігу.

Чи всі автошини потрібно міняти місцями

Існує лише одна лінійка автомобілів, де міжосьову перестановку коліс проводити заборонено. Йдеться про спортивні машини. Причина в різній ширині протектора, що відрізняється на передньому та задньому мостах.

Схема перестановки коліс

Важливо. Якщо автомобіль оснащений шинами з направленим малюнком протектора, переставляти колеса можна тільки змінюючи вісь – при цьому праві колеса лишаються правими, а ліві лівими. Заміна направлених коліс за діагональною схемою призведе до зниження керованості та погіршення зачепу.