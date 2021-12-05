Процедура сезонної заміни шин складається з двох етапів – власне заміни і клопотів із влаштуванням знятої гуми на відпочинок. Як правильно зберігати літні шини?

За великим рахунком, вимоги до зберігання літніх та зимових шин однакові, тому говорити ми будемо фактично про обидва типи. Темі зберігання нерідко приділяється багато уваги, і це цілком справедливо. Адже під час бездіяльності ці непрості гумотехнічні вироби можуть постарішати ще дужче, аніж під час роботи на автомобілі.

Колеса сучасних легкових авто достатньо масивні, тож варто заздалегідь подбати про місце для їх зберігання

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Отже, що може статися з шинами, коли вони чекають свого сезону десь у підвалі чи на балконі?

Старішає гумова суміш

Деформується каркас

Іржавіє металокорд каркаса

Відразу скажемо, що за дотримання належних умов шина за пів року зберігання майже нічого не втрачає – принаймні, у порівнянні з періодом активної експлуатації. Та й недотримання норм не обов’язково відразу призводить до катастрофічних наслідків – тим більше, що багато залежить від стану шин, точніше, від їхнього пробігу та пошкоджень. Про це варто поговорити детальніше.

Шинний готель – у великих містах це стало видом бізнесу. Шини тут зберігають на стелажах

Температурний режим і волога

Що літнім, що зимовим шинам небажана висока температура, від неї гума втрачає свою еластичність. Тому не треба влаштовувати шинний склад на балконі, на горищі або у металевому гаражі, який влітку розжарюється на сонці. Також небажаний сильний мороз, який висушує гуму. Однозначно шкідливе для гуми сонячне світло, точніше, ультрафіолетова складова його спектру, тому навіть якщо шини будуть зберігатися на балконі, їх треба накрити від прямого сонця.

Чохли захищають гуму від ультрафіолету, але у приміщеннях з перепадами температур вони сприяють корозії дисків

Важливо, щоб приміщення, де подовгу лежать шини, було більш-менш сухим. Річ у тому, що у вологому повітрі може початися невидима корозія металевих ниток каркасу. Ця обставина небезпечна для покришок з пошкодженими верхніми шарами гуми (неглибокі порізи, проколи), через які волога потрапляє до елементів каркасу.

Тож у плані температурно-атмосферного режиму непоганим варіантом для зберігання шин можна вважати підвал, цокольний поверх, оглядову яму, капітальний гараж, який не дуже прогрівається влітку і не виморожується вщент узимку.

Положення у просторі

Розташуванню шин під час зберігання приділяють забагато уваги. Мовляв, покришка має неодмінно стояти, або висіти, або лежати накачаною, та ще й не вище, скажімо, трьох поверхів. Насправді ж автомобільна шина – виріб міцний, адже він не лише тримає на собі четверту частину маси автомобіля, а й додатково сприймає динамічні та ударні навантаження під час руху.

Одне з прийнятних положень шин (з дисками і без) для тривалого зберігання – вертикально на полиці стелажа

Отже, єдине, чого не можна робити – це складати шини без дисків у штабель заввишки понад чотири штуки. Це нетиповий для легкових шин вид навантаження, особливо для нижнього екземпляру – від надмірного тиску на боковини вигинається металокорд та брекер протектора, сплющуються боковини, зближуються кільця на бортах у зоні посадки. Така деформована шина буде нештатно поводитися на дорозі, крім того, її буває важко посадити на диск, особливо якщо вона безкамерна.

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При цьому шинам, посадженим на диски, багатоповерхове штабелювання не страшне, адже вертикальні навантаження від верхніх коліс сприймають частково диски, частково боковини, “підперті” внутрішнім тиском.

Цілком прийнятний спосіб розміщення шин – неважливо, накачаних на дисках чи порожніх без таких – стоячи на стелажах. І при тому провертати їх щотижня, як радять деякі “знавці”, зовсім необов’язково! Певно, ідеальним способом можна вважати підвішування колеса у зборі за отвори в диску на цвях або забитий у стіну гачок. Та й “гола” покришка може висіти на стіні в такий саме спосіб цілком успішно.

Певно, це ідеальний спосіб розміщення коліс на сезонний відпочинок, але він потребує дообладнання гаража

Слід відзначити, що попри всі умови та застереження щодо умов зберігання, більшість виробників легкових шин не рекомендують експлуатувати покришки віком понад п'ять років. Мовляв, гумова суміш з часом настільки втрачає свої якості, що вважати експлуатацію таких коліс безпечною не можна. Сперечатися з авторитетними виробниками не варто, але на практиці у нас покришки використовують до “лисого” стану, а про дату виробництва своїх коліс більшість автомобілістів навіть не здогадуються.

Рекомендації Авто24

Було б дуже добре, якби ховаючи на зиму літню гуму, ви відразу привели її до ладу, щоб навесні мати вже готові до використання покришки. Звісно, у цьому розумінні набагато зручніше мати другий комплект шин на дисках – тоді цілі колеса перед “постановкою на зберігання” можна помити, перевірити на герметичність, очистити від камінчиків та відбалансувати.

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