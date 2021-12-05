Процедура сезонной замены шин состоит из двух этапов – собственно замены и хлопот с устройством снятой резины на отдых. Как правильно хранить летние шины?

По большому счету, требования к хранению летних и зимних шин одинаковы, поэтому говорить мы будем фактически об обоих типах. Теме хранения нередко уделяется много внимания, и это вполне справедливо. Ведь во время бездействия эти непростые резинотехнические изделия могут постареть еще сильнее, чем во время работы на автомобиле.

Колеса современных легковых авто, как правило, достаточно массивные, поэтому стоит заранее позаботиться о месте для их хранения

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Итак, что может произойти с шинами, когда они ждут своего сезона где-то в подвале или на балконе?

Стареет резиновая смесь

Деформируется каркас

Ржавеет металлокорд каркаса

Сразу скажем, что при соблюдении надлежащих условий шина за полгода хранения почти ничего не теряет – по крайней мере, по сравнению с периодом активной эксплуатации. Да и несоблюдение норм не обязательно сразу приводит к катастрофическим последствиям – тем более, что многое зависит от состояния шин, точнее, от их пробега и повреждений. Об этом стоит поговорить поподробнее.

Шинный отель – в крупных городах это стало видом бизнеса. Шины здесь держат на стеллажах

Температурный режим и влага

Что летним, что зимним шинам нежелательна высокая температура, от нее резина теряет свою эластичность. Поэтому лучше не устраивать шинный склад на балконе, на чердаке или в металлическом гараже, который летом раскаляется на солнце. Также нежелателен сильный мороз, который высушивает резину. Однозначно вреден для резины солнечный свет, точнее, ультрафиолетовая составляющая его спектра, поэтому даже если шины будут храниться на балконе, их нужно укрыть от прямого солнца.

Чехлы защищают резину от ультрафиолета, но в помещениях с перепадами температур они способствуют коррозии дисков

Важно, чтобы помещение, где подолгу лежат шины, было более или менее сухим. Дело в том, что во влажном воздухе может начаться невидимая коррозия металлических нитей каркаса. Это обстоятельство опасно для экземпляров покрышек с поврежденными верхними слоями резины (неглубокие порезы, проколы), через которые влага попадает в элементы каркаса.

Поэтому в плане температурно-атмосферного режима неплохим вариантом для хранения шин можно считать сухой подвал, цокольный этаж, смотровую яму, капитальный гараж, который не очень прогревается летом и не вымораживается полностью зимой.

Положение в пространстве

Расположению шин во время хранения уделяют слишком много внимания. Мол, покрышка должна непременно стоять, или висеть, или лежать накачанной, да еще и не выше, скажем, трех “этажей”. На самом же деле автомобильная шина – изделие прочное, ведь оно не только держит на себе четвертую часть массы автомобиля, но и дополнительно воспринимает динамические и ударные нагрузки во время движения.

Одно из приемлемых положений шин (с дисками и без) для длительного хранения – вертикально на полке стеллажа со специальными полками

Итак, единственное, чего нельзя делать – это складывать шины без дисков в штабель высотой более четырех штук. Это нетипичный для легковых шин вид нагрузки, особенно для нижних экземпляров – от чрезмерного давления на боковины выгибается металлокорд и брекер протектора, боковины сплющиваются, сближаются кольца на бортах в зоне посадки. Такая деформированная шина будет нештатно вести себя на дороге, кроме того, ее бывает трудно посадить на диск, особенно если она бескамерная.

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При этом шинам, посаженным на диски, многоэтажное штабелирование не страшно, ведь вертикальные нагрузки от верхних колес принимают частично диски, частично боковины, “подпертые” внутренним давлением.

Вполне приемлемый способ размещения шин – неважно, накачанных на дисках или без таковых – стоя на стеллажах. И при том проворачивать их каждую неделю, как советуют некоторые “знатоки”, совсем необязательно! Вероятно, идеальным способом можно считать подвешивание колеса в сборе за отверстия в диске на гвоздь или забитый в стену крюк. Да и ”голая" покрышка может висеть на стене таким же образом вполне успешно.

Вероятно, это идеальный способ размещения колес на сезонный отдых, но он нуждается в дооборудовании гаража

Следует отметить, что несмотря на все условия и предостережения относительно условий хранения, большинство производителей легковых шин не рекомендуют эксплуатировать покрышки возрастом более пяти лет. Мол, резиновая смесь со временем настолько теряет свои качества, что считать эксплуатацию таких колес безопасной нельзя. Спорить с авторитетными производителями не стоит, но на практике у нас покрышки используют до “лысого” состояния, а о дате производства своих колес большинство автомобилистов даже не догадываются.

Рекомендации Авто24

Было бы очень хорошо, если бы пряча на зиму летнюю резину, вы сразу привели ее в порядок, чтобы весной иметь уже готовые к использованию покрышки. Конечно, в этом смысле гораздо удобнее иметь второй комплект шин на дисках – тогда целые колеса перед “постановкой на хранение” можно помыть, проверить на герметичность, очистить от камешков и отбалансировать.

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