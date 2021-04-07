Royal Enfield Meteor 350 2021 года выглядит очень круто и будет стоить относительно недорого.

Meteor 350 имеет все признаки хорошего, и доступного по цене мотоцикла, но ему может быть трудно найти покупателей в США. Возможно на других рынках, включая украинский, ситуация будет иной.

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Meteor 350 – странный маленький мотоцикл. Он имеет много признаков крейсерского сегмента, которые поклонники американских моделей старой школы найдут знакомыми. Также он имеет элементы от британских классических мотоциклов (помните, Triumph из фильма "Три метра над уровнем неба?”).

Сердце Meteor 350 – это одноцилиндровый инжекторный двигатель с воздушным охлаждением и балансирным валом. Выдает он мизерные 20 лошадиных сил, но выглядит красиво и удивительно приятно звучит. Из нового также стоит отметить 5-ступенчатую коробку передач.

Передняя подвеска состоит из нерегулируемых 41-миллиметровых перьев вилки. Задняя – классическая пара амортизаторов с пружинами, на которых можно отрегулировать только преднатяг.

За торможение впереди отвечает один двухпоршневой суппорт Bybre с 300-милиметровмы диском, а сзади – 270-миллиметровый диск и однопоршневый суппорт. Эта комбинация замечательная, учитывая невысокую мощность двигателя.

Для новичков хорошая новость заключается в том, что Meteor стандартно поставляется с двухканальной системой антиблокировки тормозов (ABS).

Старт продаж Royal Enfield Meteor 350 в США запланирован на начало мая текущего года. Цены – от $4 399, что очень немного по меркам богатой страны.