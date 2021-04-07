Royal Enfield Meteor 350 2021 року виглядає дуже круто та й коштувати буде відносно не дорого.

Meteor 350 має всі ознаки хорошого, та доступного за ціною мотоцикла, але йому може бути важко знайти покупців у США. Можливо на інших ринках, включаючи український, ситуація буде інакшою.

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Meteor 350 - дивний маленький мотоцикл. Він має багато ознак крейсерського сегменту, які шанувальники американських моделей старої школи знайдуть знайомими. Також він має дещо від британських класичних байків (пам’ятаєте, Triumph з фільму “Три метра над рівнем неба”? ).

Серце Meteor 350 - це одноциліндровий інжекторний двигун з повітряним охолодженням та балансирним валом. Видає він мізерні 20 кінських сил, але виглядає гарно і на диво приємно звучить. З двоного також варто відмітити 5-ступінчату коробку передач.

Передня підвіска складається з нерегульованих 41-міліметрових пір'їв вилки. Задня – класична пара амортизаторів з пружинами, на яких можна відрегулювати лише преднатяг. .

За гальмування спереду відповідає один двопоршневий супорт Bybre з 300-міліметровми диском, а ззаду - 270-міліметровий диск і однопоршневий супорт. Ця комбінація чудова, враховуючи невисоку потужність двигуна.

Для новачків хороша новина полягає в тому, що Meteor стандартно постачається з двоканальною системою антиблокування гальмам (ABS).

Старт продаж Royal Enfield Meteor 350 у США заплановано на початок травня поточного року. Ціни – від $4 399, що дуже небагато по міркам заможної країни.