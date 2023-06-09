Горючее в розницу продолжает очень медленно дешеветь.

В течение недели (2-9 июня) средние розничные цены на дизтопливо снизились на 16 коп./л, до 43,43 грн/л, на бензин марки А-95 — на 13 коп./л, до 44,92 грн/л , и на бензин А-95 с улучшенными показателями – на 5 коп./л до 47,64 грн/л.

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Сеть «Авантаж» предлагает дизельное топливо за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 июня), а стандартный бензин марки А-95 – за 40,50 грн/л.

Цены на ГП на станциях Chipo за неделю снизились в среднем на 72 коп./л и составляют 40,00 грн/л, на пятерку — 41,40 грн/л (-52 коп./л). При этом в столичном регионе сети бензин А-95 и ДТ стоят 39 грн/л.

Сеть VST снизила цену на дизтопливо на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, что является самой низкой ценой на этот ресурс по стране. Откорректировали цены в сторону уменьшения также AMIC, "БРСМ-Нефть" и "Укр-Петроль".

Напомним, в течение мая в Украине средние розничные цены на дизтопливо снизились на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%) , до 45,06 грн/л и на бензин А-95 с улучшенными показателями – на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.

Удешевление вызвано понижением мировых котировок, хроническим профицитом ресурса и обострением конкурентной борьбы.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС со 2 по 9 июня 2023 г., грн/л: