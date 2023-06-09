Пальне вроздріб продовжує дуже повільно дешевшати.

Протягом тижня (2-9 червня) середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 16 коп./л, до 43,43 грн/л, на бензин марки А-95 — на 13 коп./л, до 44,92 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 5 коп./л, до 47,64 грн/л.

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Мережа «Авантаж» пропонує дизельне пальне за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 червня), а стандартний бензин марки А-95 — за 40,50 грн/л.

Ціни на ДП на станціях Chipo за тиждень знизилися в середньому на 72 коп./л і становлять 40,00 грн/л, на «п’ятірку» — 41,40 грн/л (-52 коп./л). При цьому у столичному регіоні мережі бензин А-95 і ДП коштують 39 грн/л.

Мережа VST зназила ціну на дизпальне на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, що є найнижчою ціною на цей ресурс по країні. Відкоригували ціни у бік зменшення також AMIC, «БРСМ-Нафта» і «Укр-Петроль».

Нагадаємо, протягом травня в Україні середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.

Здешевшання викликано зниженням світових котирувань, хронічним профіцитом ресурсу й загостренням конкурентної боротьби.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 2 по 9 червня 2023 р., грн/л: