Бренд Lexus представил пару уникальных кроссовок, вдохновленных спортивным седаном IS F Sport.

Сотрудничество между Streetwear Collective RTFKT и премиальной японской маркой воплотилось в уникальную обувь в стиле Lexus IS 350 F Sport с набором опций Dynamic Handling Package.

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Подошва кроссовок имитирует шины, тогда как носовая часть демонстрирует интерпретацию фирменной решетки радиатора Lexus. На боках уникальных кроссовок используется материал NuLuxe черного цвета со светло-серыми строчками – как на сиденьях авто, тогда как средняя серебристая полоса вдохновлена деталями фар. В задней части 3D-печатный элемент отображает спойлер из углеродного волокна спортивного седана. Кроме того, голубой цвет кроссовок соответствует фирменному оттенку Grecian Water у автопроизводителя.

В придачу к символическим воплощениям автомобиля в обуви, дизайнеры RTFKT прикрепили несколько фирменных логотипов – F Sport и Lexus.

"RTFKT вложил ту же страсть в разработку этой уникальной обуви, что и мы, разрабатывая новый Lexus IS 2021 года”, – говорит Винай Шахани, вице-президент по маркетингу Lexus. “Стивен и Крис создали потрясающие кроссовки, которые безошибочно отражают смелый дизайн и впечатляющие характеристики IS”.

Фото: кроссовки RTFKT в стиле Lexus IS 350 F Sport / Lexus