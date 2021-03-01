Бренд Lexus представив пару унікальних кросівок, натхненних спортивним седаном IS F Sport.

Співпраця між Streetwear Collective RTFKT та преміальною японською маркою втілилась в унікальне взуття у стилі Lexus IS 350 F Sport з набором опцій Dynamic Handling Package.

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Підошва кросівок імітує шини, тоді як носова частина демонструє інтерпретацію фірмової решітки радіатора Lexus. На боках унікальних кросівок використовується матеріал NuLuxe чорного кольору із світло-сірими строчками – як на сидіннях авто, тоді як середня срібляста смуга натхнена деталями фар. У задній частині 3D-друкований елемент відображає спойлер із вуглецевого волокна спортивного седана. Крім того, блакитний колір кросівок відповідає фірмовому відтінку Grecian Water у автовиробника.

На додачу до символічних втілень автомобіля у взутті, дизайнери RTFKT припасували кілька фірмових логотипів – F Sport та Lexus.

“RTFKT вклав ту саму пристрасть у розробку цього унікального взуття, що і ми, розробляючи новий Lexus IS 2021 року”, – каже Вінай Шахані, віце-президент з маркетингу Lexus. “Стівен та Кріс створили приголомшливі кросівки, які безпомилково відображають сміливий дизайн та вражаючі характеристики IS”.

Фото: кросівки RTFKT у стилі Lexus IS 350 F Sport / Lexus