Руководитель Госслужбы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк отреагировал на сообщение об отстранении его от должности.

Об этом Ноняк написал в Facebook. "Я не держусь за кресло, но и не позволю нивелировать эти результаты, которых удалось достичь благодаря слаженной работе всей команды на протяжении чуть больше трехлетнего периода моего руководства Службой. Я всячески способствовать проведению служебной проверки, потому что скрывать мне нечего", – написал Ноняк.

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Он сообщил, что решение о его отстранении было принято на внеочередном заседании Кабмина с голоса.

"Решение о моем отстранении из уст ряда чиновников приняли вчера на внеочередном заседании КМУ и то с голоса, а сегодня направил КМУ проект распоряжения, чтобы завизировало Мининфраструктуры", – написал Ноняк.

Также отстраненный чиновник добавил, что Президент так и не нашел возможности его услышать.

Ноняк напомнил, что после его назначения на должность председателя “Укртрансбезопасности” удалось несмотря на сопротивление перевозчиков ввести габаритно-весовой контроль. Он также сообщил, что разрабатывает очередной проект изменений в Постановление КМУ № 85, которым предусмотрено увеличение инспекторского состава “Укртрансбезопасности” до 1099 человек.

Ноняк добавил, что именно “Укртрансбезопасность” в партнерстве с Министерством инфраструктуры запустила электронный кабинет перевозчика и находится среди лидеров прошлого года по количеству открытых реестров.