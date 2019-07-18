Автомобиль конфисковали, а штраф составляет 100% от его стоимости.

5 июля 2019 года украинец заехал в зону таможенного контроля пункта пропуска "Шегини-Медика" Львовской таможни ДФС с намерением растаможить купленный за рубежом Volkswagen Touareg. Среди документов, которые он предоставил таможне для растаможки, был договор купли-продажи на сумму 17500 евро.

Однако таможенники усомнились в точности этого документа, поэтому прислали письмо-запрос иностранной компании-продавца, чтобы проверить эту стоимость. В ответе пришел документ, в котором указана совсем другая сумма – 25 228 евро. Таким образом украинец хотел сэкономить на растаможке примерно 5-6 тысяч евро.

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Впрочем, такие действие квалифицируются таможней как "представление органe доходов поддельных документов или документов, полученных незаконным путем, или содержащих ложные сведения, относительно стоимости товара".

Это правонарушение квалифицируется ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины и предусматривает не только конфискацию автомобиля, но и штраф в размере его стоимости, то есть 25 228 евро. Таким образом, желание сэкономить на растаможке привело к потере украинцем 50 тысяч евро – за такую сумму в Украине можно купить почти новый Volkswagen Touareg.

Напомним, что новый глава таможни обещает полную прозрачность ведомства.