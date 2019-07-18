Автомобіль конфіскували, а штраф становить 100% від її вартості.

5 липня 2019 року українець заїхав у зону митного контролю пункту пропуску "Шегині-Медика" Львівської митниці ДФС з наміром розмитнити куплений за кордоном Volkswagen Touareg. Серед документів, які він надав митниці для розмитнення, був договір купівлі-продажу на суму 17500 євро.

Однак митники засумнівались у точності цього документа, тому надіслали лист-запит до іноземної компанії-продавця, щоб перевірити цю вартість. У відповіді прийшов документ, в якому зазначена зовсім інша сума – 25 228 євро. Таким чином українець хотів зекономити на розмитненні приблизно 5-6 тисяч євро.

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Втім, такі дія кваліфікуються митницею як "подання органу доходів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості, щодо вартості товару".

Це правопорушення кваліфікується ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та передбачає не лише конфіскацію автомобіля, але й штраф у розмірі його вартості, тобто 25 228 євро. Таким чином, бажання зекономити на розмитненні призвело до втрати українцем 50 тисяч євро – за таку суму в Україні можна купити майже новий Volkswagen Touareg.

Нагадаємо, що новий очільник митниці обіцяє повну прозорість відомства.