Керівник Держслужби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк відреагував на повідомлення про відсторонення його з посади.

Про це Ноняк написав у Facebook. “Я не тримаюся за крісло, але й не дозволю знівелювати цих результатів, яких вдалося досягти завдяки злагодженій роботі усієї команди впродовж трохи більш ніж трирічного періоду мого керівництва Службою. Я максимально сприятиму проведенню службової перевірки, бо приховувати мені немає чого”, - написав Ноняк.

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Він повідомив, що рішення про його відсторонення було ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну з голосу.

“Рішення про моє відсторонення з уст ряду чиновників прийняли вчора на позачерговому засіданні КМУ і то з голосу, а сьогодні направив КМУ проєкт розпорядження, щоб завізувало Мінінфраструктури”, - написав Ноняк.

Також відсторонений чиновник додав, що Президент так і не знайшов можливості його почути.

Ноняк нагадав, що після його призначення на посаду голови Укртрансбезпеки вдалося попри спротив перевізників запровадити габаритно-ваговий контроль. Він також повідомив, що опрацьовує черговий проєкт змін до Постанови КМУ № 85, яким передбачено збільшення інспекторського складу Укртрансбезпеки до 1099 осіб.

Ноняк додав, що саме Укртрансбезпека в партнерстві з Міністерством інфраструктури запустила електронний кабінет перевізника і є серед лідерів минулого року за кількістю відкритих реєстрів.

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