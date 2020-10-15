Находки автомобилей в старых сараях – сказочные истории автомобильного мира, но это не одна из них. Это, скорее, рыбацкая байка.

Что делает эту историю еще интереснее, так это то, что она произошла в городке под названием Фишерс, штат Индиана – название города означает буквально “Рыболовы”.

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За 32 года, проведенных на дне водоема, от Chevrolet Camaro 1987 года выпуска мало что осталось, хотя в проржавелом кузове еще узнаются формы спорткара. А, благодаря остаткам номерного знака полицейским удалось установить, что автомобиль был угнан в 1988 году.

Правоохранители вышли на владельца автомобиля, однако хепиенда здесь не получилось, поскольку оказалось что владелец почил с миром и уже никогда не воссоединится со своим потерянным спорткаром.

"Невероятно, что все это время автомобиль провел под водой незамеченный”, – заявили в полиции. Спорткар находился под водой, вверх колесами, провалившись в мягкое илистое дно, что довольно просто объясняет его незаметность.