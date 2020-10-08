В Чопе на продажу выставили кабриолет Horch 830 BL 1937 года.

За редкое немецкое ретро-авто просят 55 тыс. евро. Потрясающая сумма даже за отреставрированный раритет, а состояние этого авто, мягко говоря, не очень.

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Сейчас этот Horch 830 BL находится в процессе реставрации. Автомобиль в полуразобранном состоянии, но укомплектован на 70%. Вместе с машиной продаются запасные части, хотя ряд деталей все же еще необходимо докупить.

Также сообщается, что в двигателе Horch 830 BL – трещина. Кабриолет оснащен 3,8-литровой восьмеркой мощностью 92 л. с. и 4-ступенчатой МКПП.

Следует отметить, что сейчас Horch в Украине – большая редкость, хотя в послевоенное время многие из этих представительских авто привезли из Германии в качестве трофеев.