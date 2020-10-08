У Чопі на продаж виставили кабріолет Horch 830 BL 1937 року.

За рідкісний німецький ретро-авто просять 55 тис. євро. Приголомшлива сума навіть за відреставрований раритет, а стан цього авто, м’яко кажучи, не дуже.

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Зараз цей Horch 830 BL перебуває в процесі реставрації. Автомобіль в напіврозібраному стані, але комплектний на 70%. Разом з машиною продаються запасні частини, хоча ряд деталей все ж ще необхідно докупити.

Також повідомляється, що в двигуні Horch 830 BL - тріщина. Кабріолет оснащений 3,8-літровою вісімкою потужністю 92 л. с. і 4-ступінчастою МКПП.

Слід зазначити, що зараз Horch в Україні - велика рідкість, хоча в повоєнний час чимало цих представницьких авто привезли з Німеччини в якості трофеїв.