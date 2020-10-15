Знахідки автомобілів у старих сараях є казковими історіями автомобільного світу, але це не одна з них. Це, радше, рибальська байка.

Що робить цю історію ще цікавішою, так це те, що вона відбулась у містечку під назвою Фішерс, штат Індіана – назва міста означає буквально “Риболови”.

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За 32 роки, проведених на дні водойми, від Chevrolet Camaro 1987 року випуску мало що залишилось, хоча у проїржавілому кузові ще впізнаються форми спорткара. А, завдяки решткам номерного знаку поліцейським вдалось встановити, що автомобіль було викрадено у 1988 році.

Правоохоронці вийшли на власника автомобіля, однак хепіенду тут не вийшло, оскільки виявилось що власник спочив з миром і вже ніколи не воз’єднається зі своїм втраченим спорткаром.



“Неймовірно, що увесь цей час автомобіль провів під водою непомічений”, – заявили у поліції. Спорткар знаходився під водою, догори колесами, провалившись у м’яке ілисте дно, що досить просто пояснює його непомітність.