Кабмин обновил Методику определения среднерыночной стоимости автомобиля. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

“Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля исходя из того, что большинство дилеров, поставляют автомобили и отмечают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой.

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Но Винницкий окружной суд в своем решении от 23.10.2019-го года постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Также это решение поддержал и Верховный Суд, что стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства. Поэтому Кабмин принял соответствующее решение и теперь стоимость автомобиля будет определяться и через кубические сантиметры и через литры”, сообщает Алексей Гончаренко.