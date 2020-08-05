Кабмін оновив Методику визначення середньоринкової вартості автомобіля. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

“Мінекономіки розраховувало вартість автомобіля виходячи з того, що більшість дилерів постачають автомобілі і зазначають їх вартість через показник об’єму циліндра двигуна у літрах з округленням до першої цифри після коми.

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Але Вінницький окружний суд у своєму рішенні від 23.10.2019-го року постановив, що потрібно унормувати практику оцінки автомобіля для його оподаткування. Також це рішення підтримав і Верховний Суд, що вартість опадткування має бути чіткою, а всі суперечки в цьому разі мають вирішуватись на користь платника податків, а не держави. Тому Кабмін прийняв відповідне рішення і тепер вартість автомобіля буде визначатись і через кубічні сантиметри і через літри”, – повідомляє Олексій Гончаренко.