Рыночная капитализация автопроизводителя Ford впервые превысила 100 миллиардов долларов – в четверг акции компании достигли максимальной за 20 лет цены в 25,87 доллара за акцию.

"Акции компании подскочили в четверг на 5,7% до 25,87 даллара, достигнув еще одного максимума за последние 20 лет, прежде чем закрыться на уровне 25,02 даллара за акцию. На закрытии торгов рыночная стоимость упала до 99,99 миллиарда далларов", – говорится в сообщении CNBC.

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Как отмечает издание, этот успех был вызван планами Ford увеличить производство электромобилей, включая кроссовер Mustang Mach-E и будущую электроверсию своего бестселлера, пикапа F-150, который должен выйти весной.

CNBC добавляет, что наращивание производства EV-автомобилей – часть плана преобразований в Ford, который инициировал гендиректор компании Джим Фарли (он возглавил компанию в октябре 2020 года).

При этом, с капитализацией свыше 100 миллиардов далларов Ford опередил General Motors (90 миллиардов далларов) и Rivian (75 миллиардов далларов).

В то же время компания отстает от Tesla (более 1 триллиона далларов), Toyota (346 миллиардов далларов) и Volkswagen (121 миллиард далларов).