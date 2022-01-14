Ринкова капіталізація автовиробника Ford уперше перевищила 100 млрд доларів - у четвер акції компанії досягли максимальної за 20 років ціни в 25,87 дол за акцію.

"Акції компанії підскочили в четвер на 5,7% до 25,87 дол, досягнувши ще одного максимуму за останні 20 років, перш ніж закритися на рівні 25,02 дол за акцію. На закритті торгів ринкова вартість впала до 99,99 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні CNBC.

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Як зазначає видання, цей успіх був спричинений планами Ford збільшити виробництво електромобілів, включно з кросовером Mustang Mach-E та майбутню електроверсію свого бестселера, пікапа F-150, який має вийти навесні.

CNBC додає, що нарощування виробництва EV-автомобілів - частина плану перетворень у Ford, який ініціював гендиректор компанії Джим Фарлі (він очолив компанію у жовтні 2020 року).

При цьому, із капіталізацією понад 100 млрд дол Ford випередив General Motors (90 млрд дол) та Rivian (75 млрд дол).

Водночас компанія відстає від Tesla (більше 1 трлн дол), Toyota (346 млрд дол) та Volkswagen (121 млрд дол).